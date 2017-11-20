Еще один недочет: с корпуса iPhone X начала слезать краска

Москва, 20 ноября. Пользователи iPhone X сообщают о еще одном недочете дорогого гаджета – с его корпуса начала слезать краска.

В частности, посты на эту тему появились на новостном форуме Reddit, авторы которого выкладывают фотографии теряющего товарный вид флагманского смартфона от корпорации Apple.

По мнению экспертов, компания просто-напросто решила сэкономить на комплектующих для корпуса, сделав его не очень качественным. Оттого, краска на iPhone X стала слезать буквально через несколько недель пользования.

Получается, что выявляемых недостатков у последней модели iPhone куда больше, чем достоинстве. Как напоминает «Газета.ru», ранее появлялись сообщения о том, что экране iPhone X может выгорать, на смартфонах появилась зеленая линия на экране, при низких температурах экран устройства не реагирует на прикосновение.