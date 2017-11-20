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Стали известны цены на новый кроссовер Volvo XC60 в России и Китае
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    Стали известны цены на новый кроссовер Volvo XC60 в России и Китае

    7:39  20 Ноября 2017  /обновлено: 7:41  20 Ноября 2017
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    Стали известны цены на новый кроссовер Volvo XC60 в России и Китае

    Москва, 20 ноября. Накануне старта продаж в Китае нового кроссовера Volvo XC60, автопроизводитель раскрыл информацию о характеристиках и стоимости автомобиля.

    Новый XC60 поступит на китайский рынок 20 декабря текущего года. В базовой комплектации кроссовер будет стоить 3,4 млн рублей (380 тыс. юаней). Максимальная комплектация XC60 будет почти в два раза дороже — 5,6 млн рублей (618 тыс. юаней). Всего представят шесть комплектаций автомобиля.

    Кроссовер будет снабжаться 255-сильным турбированным бензиновым двигателем, либо гибридной силовой установкой мощностью 407 лошадиных сил. Дизайн кузова XC60 будет полностью идентичен XC90, за исключение габаритов - новый кроссовер окажется меньше старшего собрата.

    Стали известны цены на новый кроссовер Volvo XC60 в России и Китае

    Автомобиль оснастят 18-дюймовыми легкосплавными дисками, панорамным люком с электроприводом. Сидения водителя и переднего пассажира оборудуют электрорегулировкой, салон будет отделан кожей. Также в оснащение XC60 войдут двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и мультимедийный комплекс с 9-дюймовым тачскрином.

    В Росси XC60 поступит в продажу в начале 2018 года. Цена минимальной комплектации на российском рынке составит 2,99 млн рублей.  

    Автор: Виталий Малясев
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    #автомобили #кроссовер #volvo #продажи #авторынок
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