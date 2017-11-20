Червиченко: «Спартак» закончил праздновать чемпионство и взялся за дело

Краснодар, 20 ноября. В прошедшую субботу столичный «Спартак» в гостях разгромил футбольный клуб «Краснодар», не оставив команде Игоря Шалимова ни единого шанса на победу.

Подопечные Массимо Карреры без проблем разгромили быков и обошли их в турнирной таблице чемпионата России, приблизившись к главным конкурентам — «Локомотиву», ЦСКА и «Зениту».

Как отметил после игры экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко, он даже не думал, что «Краснодар» проиграет.

«Собственно, начало игры и было за горожанами, но красно-белые очень грамотно подготовились к этой игре и реализовали свои возможности. «Краснодар» весь матч бодался как бычок, в то время как подопечные Карреры ловили его на контратаках», — поделился впечатлениями Червиченко.

Он также отметил, что лишь к середине нынешнего розыгрыша чемпионата красно-белые «завершили празднование чемпионства и взялись за дело».

Впрочем, отметил эксперт, преимущество железнодорожников очень серьезное, пишут «Известия».

Червиченко также считает, что «Спартак» на сегодняшний день «показывает чемпионский футбол».

Напомним, в 17-м туре РФПЛ «Краснодар» крупно уступил «Спартаку» на своем поле — 1:4.