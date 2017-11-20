Facebook запретил пользователям удалять посты

Москва, 20 ноября. В социальной сети Facebook исчезла возможность удаления записей, теперь их можно только редактировать.

Как сообщают «Известия», с подобными проблемами сталкиваются пользующиеся компьютерной версии сайта. При этом, если зайти в аккаунт с приложения, то по-прежнему посты можно удалять.

По одной из версий, это временный технический сбой, который будет решен в ближайшее время. По другой версии – это целенаправленный ход Facebook с целью популяризировать мобильное приложение.