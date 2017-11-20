США направили подводные дроны на поиски пропавшей аргентинской подлодки

Вашингтон, 20 ноября. ВМС США направили на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan автономные подводные аппараты.

К поискам привлекли дрон Bluefin 12D (Deep) UUV. Аппарат рассчитан на 30-часовое автономное плавание со скоростью до 5,6 км/ч. Дрон может погружаться на глубину до 1,5 км. Также в поисках будут участвовать три аппарата Iver 580 UUV. Дроны могут вести поиски в течение 14 часов на глубине не более 100 метров.

Напомним, подводная лодка San Juan пропала у берегов Аргентины 15 ноября. На борту субмарины находились 44 человека.

Спустя несколько дней после исчезновения подлодки Газета.ru сообщила, что Минобороны Аргентины зафиксировало семь сигналов, которые могли исходить от пропавшей субмарины. Но установить контакт с источником сигналов военным специалистам не удалось.