Три автомобиля столкнулись в ДТП в Уфе, есть пострадавшие

Уфа, 20 ноября. В минувшее воскресенье в Октябрьском районе Уфы столкнулись сразу три легковых автомобиля. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, чрезвычайное происшествие случилось в прошедшее воскресенье, 19 ноября, в спальном жилом районе города Уфы Сипайлово.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris, проезжая по улице Жукова, не успел затормозить и врезался в стоящий на светофоре Renault Logan. В результате удара последний автомобиль откинуло на российскую легковушку «ВАЗ-2114», пишет «Инфореактор».

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия жертв нет. Один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Ранее автоледи в Уфе врезалась в четыре автомобиля, случайно перепутав педали.