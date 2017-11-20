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Происшествия
Три автомобиля столкнулись в ДТП в Уфе, есть пострадавшие
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    Три автомобиля столкнулись в ДТП в Уфе, есть пострадавшие

    7:19  20 Ноября 2017
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    Три автомобиля столкнулись в ДТП в Уфе, есть пострадавшие

    Уфа, 20 ноября. В минувшее воскресенье в Октябрьском районе Уфы столкнулись сразу три легковых автомобиля. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». 

    По словам очевидцев, чрезвычайное происшествие случилось в прошедшее воскресенье, 19 ноября, в спальном жилом районе города Уфы Сипайлово. 

    Водитель автомобиля Hyundai Solaris, проезжая по улице Жукова, не успел затормозить и врезался в стоящий на светофоре Renault Logan. В результате удара последний автомобиль откинуло на российскую легковушку «ВАЗ-2114», пишет «Инфореактор».

    Три автомобиля столкнулись в ДТП в Уфе, есть пострадавшие

    К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия жертв нет. Один человек пострадал и был доставлен в больницу. 

    Ранее автоледи в Уфе врезалась в четыре автомобиля, случайно перепутав педали. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #уфа #башкортостан
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