Эксперты назвали четыре способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором

Москва, 20 ноября. Автоэксперты готовы предложить водителям четыре способа завести автомобиль, аккумулятор которого по тем или иным причинам полностью разрядился и не способен дать искру, необходимую для запуска двигателя. Это особенно актуально зимой, когда из-за холодной погоды автоаккумуляторы разряжаются быстрее, чем должны.

Самым популярным способом среди автолюбителей всегда будет «помощь друга» — или любого другого водителя, который готов предоставить доступ к своему аккумулятору. Для того, чтобы «прикурить», как это называют в народе, необходимы «крокодилы» — два провода с подходящими контактными клеммами-щипцами. Необходимо заглушить автомобиль-донор, после чего соединить красным проводом плюсовой контакт аккумулятора донора с плюсом неисправного аккумулятора. Черный провод следует подключить сначала на металл корпуса, а после — на отрицательный контакт аккумулятора-донора. После этого можно запускать автомобиль с разряженным аккумулятором — несколько минут двигатель должен поработать, после чего можно отключить контакты.

«Не пытайтесь «прикурить» от аккумулятора малолитражки машину с объемом двигателя более двух литров, особенно с шестью и более цилиндрами или дизель», — подчеркивает эксперт газеты «Свободная пресса».

Среди других распространенных способов «Политэксперт» называет запуск «с толкача», который подходит для автомобилей с механической коробкой передач — несколько человек должны разогнать машину, пока вращение вала не позволит двигателю стартовать при включенном зажигании — или можно не тянуть тяжелую машину, а вращать с помощью троса сам вал, поставив автомобиль на домкрат. Проще всего запустить разряженный аккумулятор с помощью пускового устройства или пускателя- бустера — достаточно подключить его клеммы к контактам разряженного аккумулятора.