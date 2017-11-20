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Технологии
Эксперты назвали четыре способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором
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    Эксперты назвали четыре способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором

    7:29  20 Ноября 2017
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    Эксперты назвали четыре способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором

    Москва, 20 ноября. Автоэксперты готовы предложить водителям четыре способа завести автомобиль, аккумулятор которого по тем или иным причинам полностью разрядился и не способен дать искру, необходимую для запуска двигателя. Это особенно актуально зимой, когда из-за холодной погоды автоаккумуляторы разряжаются быстрее, чем должны.

    Самым популярным способом среди автолюбителей всегда будет «помощь друга» — или любого другого водителя, который готов предоставить доступ к своему аккумулятору. Для того, чтобы «прикурить», как это называют в народе, необходимы «крокодилы» — два провода с подходящими контактными клеммами-щипцами. Необходимо заглушить автомобиль-донор, после чего соединить красным проводом плюсовой контакт аккумулятора донора с плюсом неисправного аккумулятора. Черный провод следует подключить сначала на металл корпуса, а после — на отрицательный контакт аккумулятора-донора. После этого можно запускать автомобиль с разряженным аккумулятором — несколько минут двигатель должен поработать, после чего можно отключить контакты.

    Эксперты назвали четыре способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором

    «Не пытайтесь «прикурить» от аккумулятора малолитражки машину с объемом двигателя более двух литров, особенно с шестью и более цилиндрами или дизель», — подчеркивает эксперт газеты «Свободная пресса».

    Среди других распространенных способов «Политэксперт» называет запуск «с толкача», который подходит для автомобилей с механической коробкой передач — несколько человек должны разогнать машину, пока вращение вала не позволит двигателю стартовать при включенном зажигании — или можно не тянуть тяжелую машину, а вращать с помощью троса сам вал, поставив автомобиль на домкрат. Проще всего запустить разряженный аккумулятор с помощью пускового устройства или пускателя- бустера  — достаточно подключить его клеммы к контактам разряженного аккумулятора.

    Автор: Валентин Меликов
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