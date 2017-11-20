Азаров: Стена между Украиной и Россией оказалась «прямой аферой» Яценюка

Москва, 20 ноября. В настоящее время украинская прокуратура вновь занимается политическим проектом Киева «Стена» — инициированным экс-премьером Украины Арсением Яценюком строительством «линии укреплений» по границе с Россией. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров уверен — «Стена» была для Яценюка просто способом «освоить» деньги, выделенные Всемирным банком.

«Если верить прокуратуре, то 680 млн грн. бюджетных денег, выделенных на строительство пресловутой «Стены» между Украиной и Россией, пошли фиктивным фирмам, — написал Азаров на своей странице Facebook. — Это уже прямая афера Яценюка и его подельников. Что-то не слышно ни депутатских запросов, ни гневных выступлений от оппозиции».

Как отмечает экс-премьер, сообщения о том, что «Стена» стала «рядовым случаем воровства», не вызывают даже серьезной обеспокоенности на Украине — в нынешних условиях это типичный случай.

Напомним, проект «Стена» в ряде областей Украины обернулся фактически полным провалом — например, в Черниговской области на границе с Россией было построено лишь 6 км «Стены». При этом в Госпогранслужбе уверены, что все идет нормально — просто денег выделяет украинский бюджет недостаточно, заявляют пограничники.

Между тем, выделенными деньгами пограничники распоряжаются как хотят. Например, закупают себе боевые машины — четыре «Тритона» от киевского завода «Кузница на Рыбальском» были закуплены погранслужбой по завышенной цене, несмотря на «окрики» со стороны антикоррупционного НАБУ. Почему же ГПСУ покупает неведомые бронемашины на судостроительном предприятии? Ответ, вероятно, известен президенту Украины Петру Порошенко, которому принадлежит 82,5% акций этого завода.