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Общество
В России предложили упростить раздел имущества при разводе
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    В России предложили упростить раздел имущества при разводе

    7:04  20 Ноября 2017
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    В России предложили упростить раздел имущества при разводе

    Москва, 20 ноября. Общественная палата Российской Федерации подготовила проект для Государственной думы о поправках в Семейный кодекс, которые предусматривают упрощение процедуры развода семейных пар. 

    По информации газеты «Известия», данные поправки предполагают указание в Едином государственном реестре прав на недвижимость того факта, что недвижимость супругов находится в их совместной эксплуатации.

    Как отмечают специалисты, такой механизм не позволит одному из членов семьи продать квартиру без согласия второго.

    В России предложили упростить раздел имущества при разводе

    Кроме того, отмечается, что, к примеру, предпринимательской деятельностью будет управлять тот из супругов, кто ей напрямую занимался, а второй получит только установленную судом денежную компенсацию.

    Согласно поправкам предлагается узаконить возможность оспорить положения брачного соглашения в том случае, если они будут считаться нечестными. 

    Автор: Дана Балан
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    #имущество #развод #брак #семья #недвижимость
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