В России предложили упростить раздел имущества при разводе

Москва, 20 ноября. Общественная палата Российской Федерации подготовила проект для Государственной думы о поправках в Семейный кодекс, которые предусматривают упрощение процедуры развода семейных пар.

По информации газеты «Известия», данные поправки предполагают указание в Едином государственном реестре прав на недвижимость того факта, что недвижимость супругов находится в их совместной эксплуатации.

Как отмечают специалисты, такой механизм не позволит одному из членов семьи продать квартиру без согласия второго.

Кроме того, отмечается, что, к примеру, предпринимательской деятельностью будет управлять тот из супругов, кто ей напрямую занимался, а второй получит только установленную судом денежную компенсацию.

Согласно поправкам предлагается узаконить возможность оспорить положения брачного соглашения в том случае, если они будут считаться нечестными.