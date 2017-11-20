В России предложили упростить раздел имущества при разводе
Москва, 20 ноября. Общественная палата Российской Федерации подготовила проект для Государственной думы о поправках в Семейный кодекс, которые предусматривают упрощение процедуры развода семейных пар.
По информации газеты «Известия», данные поправки предполагают указание в Едином государственном реестре прав на недвижимость того факта, что недвижимость супругов находится в их совместной эксплуатации.
Как отмечают специалисты, такой механизм не позволит одному из членов семьи продать квартиру без согласия второго.
Кроме того, отмечается, что, к примеру, предпринимательской деятельностью будет управлять тот из супругов, кто ей напрямую занимался, а второй получит только установленную судом денежную компенсацию.
Согласно поправкам предлагается узаконить возможность оспорить положения брачного соглашения в том случае, если они будут считаться нечестными.