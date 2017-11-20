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Общество
В Алтайском крае «Газель» разломилась пополам во время движения
Общество
В Алтайском крае «Газель» разломилась пополам во время движения
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    В Алтайском крае «Газель» разломилась пополам во время движения

    6:39  20 Ноября 2017
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    В Алтайском крае «Газель» разломилась пополам во время движения

    Рубцовск, 20 ноября. Довольно необычное ДТП, во время которого «Газель» разломилась пополам, зафиксировано в Алтайском крае.

    Как информирует «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ, дорожно-транспортное сообщение имело место быть в Рубцовске накануне на перекрестке улиц Сельмашская и Осипенко. 

    Грузовая «Газель», которая везла мешки с цементом, прямо во время движения разломилась пополам. Водитель в аварии не пострадал. Что стало причиной необычного ДТП предстоит выяснить экспертам.

    Автор: Константин Терехов
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    #дтп #алтайский край
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