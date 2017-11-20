Яков Кедми сравнил антироссийскую риторику в США с нацисткой пропагандой в Германии

Москва, 20 ноября. Израильский общественный деятель Яков Кедми в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сравнил нацистскую пропаганду в фашистской Германии с антироссийской риторикой в США.

Эксперт напомнил, как США поступали с государствами и политическими деятелями, которых считали угрозой. В качестве примера Кедми привел ситауцию с Панамой и Гренадой, блокаду Кубы, вторжение в Ирак и Ливию. Напомнил эксперт и про отношения с Ираном, и направленные против «иранской угрозы» ракетные базы в Польше и Румынии.

«В нацистской Германии вбивали в голову всему населению, что самая страшная угроза для Германии — это евреи. И евреи задумали уничтожить Германию, и они развязали Вторую Мировую войну, — вспомнил эксперт. — Об этом кричала вся нацистская пропаганда, и все немцы в это верили».

По словам Кедми, сейчас в США происходят те же процессы, только угрозой объявлена Россия. Чтобы противостоять попыткам Вашингтона изолировать страну, Россия должна развиваться экономически, отметил эксперт. В качестве примера он привел Китай, который имеет с США гораздо более фундаментальные противоречия, но Вашингтон не решается на открытое противостояние с Пекином из-за его сильной экономики.