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Общество
Skoda Rapid на российском рынке подорожала на 17 тысяч рублей
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    Skoda Rapid на российском рынке подорожала на 17 тысяч рублей

    6:26  20 Ноября 2017
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    Skoda Rapid на российском рынке подорожала на 17 тысяч рублей

    Москва, 20 ноября. Лифтбек Skoda Rapid на автомобильном рынке России подорожал на 17 тысяч рублей.

    Как передает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», новые цены на модельный ряд 2018 года были озвучены на прошлой неделе, при этом уточняется, что будут дороже автомобили, вышедшие с конвейера после 27 ноября текущего года.

    К примеру, изначальная стоимость Skoda Rapid, оснащенная двигателем 1.6 (90 «лошадок») и пятиступенчатой механической КП в базовой комплектации, составит 628 тысяч рублей, (на 2,8% дороже, чем месяцем ранее).

    Skoda Rapid на российском рынке подорожала на 17 тысяч рублей

    А самая дорогая комплектация Monte Carlo с двигателем 1.4 TSI (125 лошадиных сил) и семиступенчатым «роботом» DSG теперь оценивается в 1 млн 14 тысяч рублей (что на 1,7% дороже, чем было).

    Как напоминает «Газета.ru», что Rapid является самой продаваемой в России моделью Skoda. Так в январе – октября 2017 года было реализовано почти 24 тысячи чешских автомобилей, что на 12,4 процентных пунктов больше, чем за АППГ.

    Автор: Константин Терехов
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    #skoda #skoda rapid
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