Мединский пояснил, почему против открытия филиалов творческих вузов РФ за границей

Москва, 20 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, почему выступает против открытия филиалов творческих вузов РФ за границей.

«Мы главные на культурной карте мира! В части музыкального, художественного, хореографического образования Россия, безусловно, лучшая в мире, поэтому к нам едут учиться из Азии, Китая, Европы, США, несмотря на все эти мифические санкции», — заявил Мединский в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Более того, скажу по секрету, что когда ко мне приходят с предложением открыть филиал нашего вуза, допустим, в Пекине, я не поддерживаю эту идею. Пусть они к нам едут учиться и за деньги», — добавил министр культуры.

«Но вопрос не только в деньгах. Если мы берем высшее образование, поверьте мне, человек, который отучился в нашем вузе, никогда не будет врагом России. Нельзя предать свою молодость, нельзя предать свою первую любовь, первых друзей. Эти люди всегда будут душой с нами, они нас всегда будут лучше понимать», — резюмировал Владимир Мединский.

Добавим, что ранее министр культуры объяснил, почему в нашей стране никогда не снимут «Игру престолов». По словам Мединского, которого цитирует «Газета.ru», «в нашем культурном архетипе заложена «радикальность» и русский народ стремится жить «либо по правде, либо по кривде».

