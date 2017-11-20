В Красноярске несовершеннолетние живодеры пытались сжечь щенка заживо

Красноярск, 20 ноября. Несовершеннолетние живодеры облили щенка бензином и подожгли, животное выжило, но нуждается в лечении. Об этом со ссылкой на пользователей социальных сетей сообщает iReactor.

По данным издания, пострадавший щенок стал жертвой группы подростков, которые целенаправленно разыскивают в Красноярске бездомных животных и жестоко расправляются с ними. Вместе с щенком пострадали другие бездомные собаки, но выжить удалось только ему. В нестоящее время щенку ничего не угрожает, волонтеры собирают средства для его лечения.