Политолог раскрыл секрет «механизма вранья», используемого на Западе

Москва, 20 ноября. Председатель комитета Госдумы по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов в ТВ-эфире рассказал, как на Западе создается и работает «механизм вранья».

«Ничто не ново под луной, никто не отменял взаимосвязь между геополитикой, геоэкономикой и пропагандой. Пропаганда была всегда инструментом решения экономических и политических задач, а большая ложь, как говорил классик западной пропаганды доктор Гебельс, всегда воспринимается лучше, потому что в нее легче поверить», — рассказал Никонов, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

В качестве примера Никонов привел миф о «потемкинских» деревнях, автором которого был дипломат из Саксонии, которого выгнали из России за шпионаж. В ответ он, обидевшись на нашу страну, придумал эту историю, хотя подобного явления никогда не было в России.

«Механизм этой пропаганды достаточно очевиден: сначала вбрасывается какая-то ложь, потом эта ложь появляется в СМИ, далее она становится достоянием широкого общественного обсуждения, потом эта ложь начинает восприниматься, как истина, потом она попадает в учебники», — в деталях о звеньях «механизма вранья» рассказал политолог.