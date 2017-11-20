Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Алтайском крае «Газель» разломилась пополам во время движения
Общество
Политолог раскрыл секрет «механизма вранья», используемого на Западе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог раскрыл секрет «механизма вранья», используемого на Западе

    5:40  20 Ноября 2017
    76

    Политолог раскрыл секрет «механизма вранья», используемого на Западе

    Москва, 20 ноября. Председатель комитета Госдумы по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов в ТВ-эфире рассказал, как на Западе создается и работает «механизм вранья».

    «Ничто не ново под луной, никто не отменял взаимосвязь между геополитикой, геоэкономикой  и пропагандой. Пропаганда была всегда инструментом решения экономических и политических задач, а большая ложь, как говорил классик западной пропаганды доктор Гебельс, всегда воспринимается лучше, потому что в нее легче поверить», — рассказал Никонов, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    В качестве примера Никонов привел миф о «потемкинских» деревнях, автором которого был дипломат из Саксонии, которого выгнали из России за шпионаж. В ответ он, обидевшись на нашу страну, придумал эту историю, хотя подобного явления никогда не было в России.

    Политолог раскрыл секрет «механизма вранья», используемого на Западе

     «Механизм этой пропаганды достаточно очевиден: сначала вбрасывается какая-то ложь, потом эта ложь появляется в СМИ, далее она становится достоянием широкого общественного обсуждения, потом эта ложь начинает восприниматься, как истина, потом она попадает в учебники», — в деталях о звеньях «механизма вранья» рассказал политолог.

    «Некоторые «истины», которые раньше были ложью, «столбятся» решениями национальных парламентов, и после этого отрицать изначально ложь, которая стала истиной, становится невозможно. Это и есть механизм традиционной западной пропаганды», — резюмировал Вячеслав Никонов.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вячеслав никонов #воскресный вечер с владимиром соловьевым
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        315
        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        0:44   20 Ноября 2017
        587
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        4001
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        2577