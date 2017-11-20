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Общество
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Пропавшую в Кузбассе 5 дней назад 16-летнюю девочку нашли живой
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    Пропавшую в Кузбассе 5 дней назад 16-летнюю девочку нашли живой

    5:24  20 Ноября 2017
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    Пропавшую в Кузбассе 5 дней назад 16-летнюю девочку нашли живой

    Кемерово, 20 ноября. В Кузбассе нашли пропавшую несколько дней назад 16-летнюю девочку. Об этом сообщает «Полит Эксперт».

    По данным издания, 16-летния девочка ушла из дома в Новокузнецке еще 15 ноября, в течение нескольких дней она не возвращалась к родителям и не выходила на связь. На розыски пропавшей были направлены сотрудники полиции и волонтеры.

    Девушку нашли накануне живой. По данным издания, пропавшую обнаружили, когда она направлялась в город Мыски.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Агрызском районе Татарстана пропал 62-летний рыбак. Мужчина ушел на рыбалку на реку Иж в районе села Назяр и не вернулся. Поиски на берегу и обследование дна реки водолазами результата не дали, сообщает издание.

    Автор: Виталий Малясев
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    #ребенок #кузбасс #кемеровская область #пропавший безвести
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