Меркель отреагировала на провал создания правящей коалиции в бундестаге

Берлин, 20 ноября. Лидер Христианского Демократического Союза (ХДС) и канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала провал переговоров о создании коалиции с либеральной партией.

«Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — заявила Меркель.

Одним из важных вопросов на переговорах канцлер назвала миграцию. Меркель отметила, что разногласия по проблеме с либералами были небольшими.

Напомним, ранее издание RT со ссылкой на лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера сообщило, что переговоры о формировании коалиции с участием партии «Зеленых» и блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС провалились.

В союзе с либералами коалиция могла рассчитывать на 393 мандата в бундестаге из 709-и (55%). В настоящее время блок Меркель вместе с «Зелеными» имеет лишь 44% мандатов.