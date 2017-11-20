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Весь мир
Меркель отреагировала на провал создания правящей коалиции в бундестаге
Весь мир
Меркель отреагировала на провал создания правящей коалиции в бундестаге
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    Меркель отреагировала на провал создания правящей коалиции в бундестаге

    5:09  20 Ноября 2017
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    Меркель отреагировала на провал создания правящей коалиции в бундестаге

    Берлин, 20 ноября. Лидер Христианского Демократического Союза (ХДС) и канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала провал переговоров о создании коалиции с либеральной партией.

    «Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — заявила Меркель.

    Одним из важных вопросов на переговорах канцлер назвала миграцию. Меркель отметила, что разногласия по проблеме с либералами были небольшими.

    Напомним, ранее издание RT со ссылкой на лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера сообщило, что переговоры о формировании коалиции с участием партии «Зеленых» и блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС провалились.

    В союзе с либералами коалиция могла рассчитывать на 393 мандата в бундестаге из 709-и (55%). В настоящее время блок Меркель вместе с «Зелеными» имеет лишь 44% мандатов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #меркель #коалиция #германия #бундестаг
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