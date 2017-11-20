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Украина
Азаров назвал Украину уникальной страной для «жуликов и преступников всех мастей»
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    Азаров назвал Украину уникальной страной для «жуликов и преступников всех мастей»

    4:51  20 Ноября 2017
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    Азаров назвал Украину уникальной страной для «жуликов и преступников всех мастей»

    Москва, 20 ноября. Украину превратили в «страну уникальных» возможностей для «барыг, жуликов и преступников всех мастей». Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook пишет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Политика возмутили слова украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что Украина — «уникальная страна, страна уникальных возможностей». В ответ Азаров напомнил о расследовании Генпрокуратурой Украины дела о возможной подделке диплома о высшем образовании действующим премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. И указал на отсутствие высшего юридического образования у генерального прокурора Юрия Луценко.

    Также Азаров отметил странную позицию главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, который заявляет о существовании в стране незаконных вооруженных формирований, но ничего не предпринимает. Нашел политик и положительные изменения, но не в положении страны, а лишь в благосостоянии ее лидера.

    «В какой стране возможно, чтобы всего за 3 года ее президент увеличил свое личное состояние в 2 раза (до $1 млрд.), в то время как ее граждане минимум в 2 раза стали беднее?», — удивляется бывший премьер-министр Украины.

    В итоге Николай Азаров соглашается с утверждением Порошенко о том, что Украина стала страной уникальных возможностей. Но отмечает, что возможностями могут воспользоваться далеко не все.

    «Словом, превратили Украину в страну уникальных возможностей для барыг, жуликов и преступников всех мастей. Вот только, что осталось ее народу?», — заключает Азаров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #порошенко #азаров
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