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Оператор связи рассказал, когда получил последние сигналы с пропавшей аргентинской подлодки
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    Оператор связи рассказал, когда получил последние сигналы с пропавшей аргентинской подлодки

    4:14  20 Ноября 2017  /обновлено: 4:14  20 Ноября 2017
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    Оператор связи рассказал, когда получил последние сигналы с пропавшей аргентинской подлодки

    Буэнос-Айрес, 20 ноября. Последние сигналы с пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» оператор спутниковой связи Irirdium получил в день исчезновения субмарины.

    «К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал», — цитирует заявление представителя Irirdium РИА Новости.

    На пропавшей субмарине установлено оборудование компании. Начиная с 17 ноября сотрудники Irirdium собирают информацию о местонахождении подводной лодки. Но пока безуспешно.

    Ранее министерство обороны Аргентины заявило о получении сигналов, которые могли быть отправлены с субмарины «Сан-Хуан». Газета.ru сообщает, что военное ведомство зафиксировало семь сигналов, но установить контакт с пропавшей подводной лодкой пока не удалось.

    Напомним, дизель-электрическая субмарина «Сан-Хуан» пропала у берегов Аргентины. На борту подлодки находились 44 человека.

    Автор: Виталий Малясев
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    #аргентина #подводная лодка
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