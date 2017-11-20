Оператор связи рассказал, когда получил последние сигналы с пропавшей аргентинской подлодки

Буэнос-Айрес, 20 ноября. Последние сигналы с пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» оператор спутниковой связи Irirdium получил в день исчезновения субмарины.

«К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал», — цитирует заявление представителя Irirdium РИА Новости.

На пропавшей субмарине установлено оборудование компании. Начиная с 17 ноября сотрудники Irirdium собирают информацию о местонахождении подводной лодки. Но пока безуспешно.

Ранее министерство обороны Аргентины заявило о получении сигналов, которые могли быть отправлены с субмарины «Сан-Хуан». Газета.ru сообщает, что военное ведомство зафиксировало семь сигналов, но установить контакт с пропавшей подводной лодкой пока не удалось.

Напомним, дизель-электрическая субмарина «Сан-Хуан» пропала у берегов Аргентины. На борту подлодки находились 44 человека.