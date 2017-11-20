Сирия: более 85% территории Абу-Кемаля зачищены сирийскими правительственными войсками
Дамаск, 20 ноября. Сирийская Арабская Армия (САА) зачистила 85% территории освобожденного при поддержке авиации ВКС России города Абу-Кемаль. Об этом сообщает агентство Fars News.
По данным издания, не зачищенными остаются лишь 15% территории города. Из Абу-Кемаля уже сбежали более 150 боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ).
Напомним, ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ вернули контроль над Абу-Кемалем в провинции Дейр-эз-Зор. Город оставался последним оплотом террористов на территории Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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