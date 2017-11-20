Дамаск, 20 ноября. Приоритетной задачей конгресса национального диалога в Сирии должно стать обсуждение обновленной конституции страны. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, официальный Дамаск и представители сирийской оппозиции должны прямо говорить о своем видении будущего страны.

«Речь в первую очередь должна пойти об обновленной конституции САР», — убежден российский дипломат, слова которого цитирует газета "Известия".

Ранее Бородавкин уличил в двурушничестве международную коалицию во главе с США в Сирии.