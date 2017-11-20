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Политика
Конгресс нацдиалога должен обсудить обновленную конституцию Сирии — МИД РФ
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    Конгресс нацдиалога должен обсудить обновленную конституцию Сирии — МИД РФ

    2:45  20 Ноября 2017
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    Конгресс нацдиалога должен обсудить обновленную конституцию Сирии — МИД РФ

    Дамаск, 20 ноября. Приоритетной задачей конгресса национального диалога в Сирии должно стать обсуждение обновленной конституции страны. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

    По его словам, официальный Дамаск и представители сирийской оппозиции должны прямо говорить о своем видении будущего страны.

    «Речь в первую очередь должна пойти об обновленной конституции САР»,  — убежден российский дипломат, слова которого цитирует газета "Известия".

    Ранее Бородавкин уличил в двурушничестве международную коалицию во главе с США в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #оппозиция #сирия #дамаск #конституция #нацдиалог
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