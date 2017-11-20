Самолет ВКС РФ по пути в Сирию пролетел над Турцией

Москва, 20 ноября. Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ту-154М пролетел на авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции. Об этом свидетельствуют данные западных авиационных сайтов.

Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский на российскую авиабазу Хмеймим под турецким городом Латакия. Ту-154М проследовал над Сочи, Черным морем. Далее российский самолет пересек воздушное пространство Турции, пролетев над восточной частью страны.

По сообщению Газеты.ru, турецкие наблюдатели заявляют, что Ту-154М был не первым российским самолетом, который пролетел через воздушное пространство Турции в 2017 году.