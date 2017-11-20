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Крыса устроила переполох в поезде метро Нью-Йорка
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    Крыса устроила переполох в поезде метро Нью-Йорка

    2:29  20 Ноября 2017
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    Крыса устроила переполох в поезде метро Нью-Йорка

    Нью-Йорк, 20 ноября. Появление крысы в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка вызвало панику среди пассажиров. Видеозапись хаотичных перемещений грызуна и людей опубликована в социальной сети Twitter.

    На записи видно, что некоторые пассажиры отреагировали на появление крысы спокойно, и даже с юмором. Другие же люди в панике поднимали ноги и вскакивали со своих мест, пытаясь избежать встречи со зверем.

    Слышны испуганные и веселые крики.

    Ранее британские СМИ сообщили, что к берегам Калифорнии выбросило российское судно-призрак, кишащее крысами-каннибалами. Однако на деле «российское судно-призрак» оказалось американским танкером 30-х годов, писала газета «Известия».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #метро #нью-йорк #вагон #крыса
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