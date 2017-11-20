Крыса устроила переполох в поезде метро Нью-Йорка

Нью-Йорк, 20 ноября. Появление крысы в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка вызвало панику среди пассажиров. Видеозапись хаотичных перемещений грызуна и людей опубликована в социальной сети Twitter.

Ноги вверх: пассажиры засняли на видео панику, возникшую в вагоне после появления крысы https://t.co/YxzUI3DDFM pic.twitter.com/nb1fLQRkj8 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 19, 2017

На записи видно, что некоторые пассажиры отреагировали на появление крысы спокойно, и даже с юмором. Другие же люди в панике поднимали ноги и вскакивали со своих мест, пытаясь избежать встречи со зверем.

Слышны испуганные и веселые крики.

Ранее британские СМИ сообщили, что к берегам Калифорнии выбросило российское судно-призрак, кишащее крысами-каннибалами. Однако на деле «российское судно-призрак» оказалось американским танкером 30-х годов, писала газета «Известия».