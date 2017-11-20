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Россия
Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам
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    Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

    2:22  20 Ноября 2017
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    Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

    Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам страны. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

    «В Кремле мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, своим талантом, мужеством возвышают родную страну. Каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки», — заявил на церемонии вручения госнаград Владимир Путин.

    Награды получили выдающиеся деятели науки, культуры, образования и искусства, руководители предприятий и космонавты. Лучшие представители в своих сферах получили ордена Мужества, Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» и Александра Невского, а также звание Героя России.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены один из основоположников разработки термоядерного оружия академик РАН Юрий Трутнев и глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер. Этот же орден II степени президент вручил бывшему губернатору Нижегородской области Анатолию Шанцеву, космонавту Юрию Маленченко и худруку московского театра «Et Cetera» Александру Калягину.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #госнаграды
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