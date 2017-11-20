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Весь мир
Британские СМИ «нашли» в США «российский корабль-призрак»
Весь мир
Британские СМИ «нашли» в США «российский корабль-призрак»
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    Британские СМИ «нашли» в США «российский корабль-призрак»

    2:04  20 Ноября 2017
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    Британские СМИ «нашли» в США «российский корабль-призрак»

    Лондон, 20 ноября. Ряд британских СМИ сообщили о находке останков «российского корабля-призрака» в Калифорнии. Первоисточником выступила газета Mirror. Новость вскоре подхватили Daily Mail и The Sun.

    Следует отметить, что на кадрах, представленных журналистами, в действительности запечатлен американский танкер 30-х годов.

    Однако британские СМИ сообщали, что речь идет о российском судне «Любовь Орлова», пропавшем при буксировке в Доминиканскую республику в 2013-м году.

    В сообщениях британских СМИ нашлось место и для «опасений экспертов».

    Весьма вероятно, что судно кишит крысами-каннибалами, которые могут питаться лишь своими сородичами, пугает читателей Daily Mail.

    Газета «Известия» уточняет, что вынесенное на побережье штата судно, вероятнее всего, является американским танкером S. S. Monte Carlo.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #калифорния #танкер #корабль-призрак
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