Британские СМИ «нашли» в США «российский корабль-призрак»

Лондон, 20 ноября. Ряд британских СМИ сообщили о находке останков «российского корабля-призрака» в Калифорнии. Первоисточником выступила газета Mirror. Новость вскоре подхватили Daily Mail и The Sun.

Следует отметить, что на кадрах, представленных журналистами, в действительности запечатлен американский танкер 30-х годов.

Однако британские СМИ сообщали, что речь идет о российском судне «Любовь Орлова», пропавшем при буксировке в Доминиканскую республику в 2013-м году.

В сообщениях британских СМИ нашлось место и для «опасений экспертов».

Весьма вероятно, что судно кишит крысами-каннибалами, которые могут питаться лишь своими сородичами, пугает читателей Daily Mail.

Газета «Известия» уточняет, что вынесенное на побережье штата судно, вероятнее всего, является американским танкером S. S. Monte Carlo.