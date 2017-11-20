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Политика
Жительница Крыма навестила отрекшихся от нее родственников на Украине
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    Жительница Крыма навестила отрекшихся от нее родственников на Украине

    1:35  20 Ноября 2017
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    Жительница Крыма навестила отрекшихся от нее родственников на Украине

    Херсон, 20 ноября. Жительница Крыма навестила своих родственников, проживающих в поселке Чаплинка Херсонской области, которые фактически отреклись от нее после референдума о присоединении полуострова к России.

    В 2014-м году родственники осудили женщину за ее позицию по референдуму в Крыму. Однако по прошествии трех лет эмоции улеглись. И женщина получила приглашение приехать в гости в Чаплинку.

    Жительница Крыма рассказала, что отношение родственников к возвращению Крыма в состав России в корне изменилось. Теперь оно положительное или нейтральное. Кроме того, пришло осознание того, насколько плачевно складываются дела на Украине, — сообщила крымчанка.

    Ранее газета «Известия» сообщала о призыве народного депутата Украины напасть на Россию.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #крым #херсон #родственники #жительница крыма
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