Жительница Крыма навестила отрекшихся от нее родственников на Украине

Херсон, 20 ноября. Жительница Крыма навестила своих родственников, проживающих в поселке Чаплинка Херсонской области, которые фактически отреклись от нее после референдума о присоединении полуострова к России.

В 2014-м году родственники осудили женщину за ее позицию по референдуму в Крыму. Однако по прошествии трех лет эмоции улеглись. И женщина получила приглашение приехать в гости в Чаплинку.

Жительница Крыма рассказала, что отношение родственников к возвращению Крыма в состав России в корне изменилось. Теперь оно положительное или нейтральное. Кроме того, пришло осознание того, насколько плачевно складываются дела на Украине, — сообщила крымчанка.

Ранее газета «Известия» сообщала о призыве народного депутата Украины напасть на Россию.