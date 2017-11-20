Дамаск, 20 ноября. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, вопреки резолюции СБ ООН, участники коалиции не прекратили оказывать помощь вооруженным джихадистам.

Коалиция США так и не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирии, заключил Бородавкин, слова которого цитирует газета «Известия».

Ранее Бородавкин завил, что оппозиция Сирии должна отказаться от требования немедленной отставки Асада.