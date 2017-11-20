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Коалиция США не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирии — Бородавкин
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    Коалиция США не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирии — Бородавкин

    1:09  20 Ноября 2017
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    Коалиция США не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирии — Бородавкин

    Дамаск, 20 ноября. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

    По его словам, вопреки резолюции СБ ООН, участники коалиции не прекратили оказывать помощь вооруженным джихадистам.

    Коалиция США так и не отказалась от двурушничества в отношении террористов в Сирии, заключил Бородавкин, слова которого цитирует газета «Известия».

    Ранее Бородавкин завил, что оппозиция Сирии должна отказаться от требования немедленной отставки Асада.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #террористы #бородавкин #коалиция сша
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