Дамаск, 20 ноября. Сирийской оппозиции следует отказаться от требования о немедленном уходе действующего президента САР Башара Асада. Такое заявление сделал представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, к настоящему моменту уже выработались принципиальные установки, из которых будет исходить оппозиция Сирии на переговорах.

Прежде всего, это прекращение огня в зонах деэскалации. Во-вторых, необходимость продолжения борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусрой»1 (также запрещена в РФ).

Наконец, оппозиционерам не следует требовать немедленной отставки Башара Асада с поста президента Сирии, цитирует газета «Известия».

Ранее сообщалось о компромиссе, найденном Россией, Турцией и Ираном по вопросу мирного урегулирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.