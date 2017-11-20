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Весь мир
Мугабе не объявил об отставке во время обращения к нации по телевидению
Весь мир
Мугабе не объявил об отставке во время обращения к нации по телевидению
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    Мугабе не объявил об отставке во время обращения к нации по телевидению

    0:20  20 Ноября 2017
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    Мугабе не объявил об отставке во время обращения к нации по телевидению

    Хараре, 19 ноября. Президент Зимбабве Роберт Мугабе не заявил о своей отставке во время обращения к нации в эфире центрального государственного телевидения. Об этом сообщают местные СМИ.

    Следует отметить, что ряд западных СМИ утверждали, что глава Зимбабве заявит о прекращении своих полномочий во время обращения к народу. Однако, вопреки ожиданиям, Мугабе ничего не сказал о своей отставке.

    Кроме того, сообщалось о бегстве из страны супруги Мугабе и вероятного преемника действующего главы государства.

    Сам Мугабе заявил, что события уходящей недели не ставят под сомнение его власть, передает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #президент #зимбабве #обращение #мугабе
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