Мугабе не объявил об отставке во время обращения к нации по телевидению

Хараре, 19 ноября. Президент Зимбабве Роберт Мугабе не заявил о своей отставке во время обращения к нации в эфире центрального государственного телевидения. Об этом сообщают местные СМИ.

Следует отметить, что ряд западных СМИ утверждали, что глава Зимбабве заявит о прекращении своих полномочий во время обращения к народу. Однако, вопреки ожиданиям, Мугабе ничего не сказал о своей отставке.

Кроме того, сообщалось о бегстве из страны супруги Мугабе и вероятного преемника действующего главы государства.

Сам Мугабе заявил, что события уходящей недели не ставят под сомнение его власть, передает Газета.ru.