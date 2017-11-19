Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мугабе не объявил об отставке во время обращения к нации по телевидению
Россия
Путина попросили защитить чувашский язык в школах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путина попросили защитить чувашский язык в школах

    23:59  19 Ноября 2017
    81

    Путина попросили защитить чувашский язык в школах

    Чебоксары, 19 ноября. Центральный совет старейшин Чувашской Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить чувашский язык.

    В письме поднимается вопрос о необходимости воспитания и обучения детей в школах региона на чувашском языке. В русскоязычных группах предложено вести обучение на двух языках — русском и чувашском.

    Совет старейшин также предлагает сохранить возможность изучения на русском языке краеведения.

    Накануне Газета.ru сообщала об открытии центра изучения русского языка в Дамаске.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #чувашия #школы #чувашский язык
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        3726
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        2499
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        4464
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        3054