Путина попросили защитить чувашский язык в школах

Чебоксары, 19 ноября. Центральный совет старейшин Чувашской Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить чувашский язык.

В письме поднимается вопрос о необходимости воспитания и обучения детей в школах региона на чувашском языке. В русскоязычных группах предложено вести обучение на двух языках — русском и чувашском.

Совет старейшин также предлагает сохранить возможность изучения на русском языке краеведения.

Накануне Газета.ru сообщала об открытии центра изучения русского языка в Дамаске.