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Стала известна цена на новый кроссовер Nissan Murano 2018
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    Стала известна цена на новый кроссовер Nissan Murano 2018

    23:17  19 Ноября 2017
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    Стала известна цена на новый кроссовер Nissan Murano 2018

    Москва, 19 ноября. Эксперты назвали стоимость нового кроссовера Murano 2018 от Nissan. Об этом сообщает ТАСС. Цена новинки стартует с отметки 32 тысячи долларов США. За дополнительное оборудование покупатели будут вынуждены раскошелиться на 780 долларов США.

    В компании пояснили, что подорожание связано с новыми возможностями внедорожника, в числе которых интеллектуальная система предупреждения о фронтальном столкновении. К достоинствам Murano 2018 эксперты относят и систему аварийного торможения.

    Ранее сообщалось, что BMW M850i может быть презентован на женевском автосалоне в марте 2018-го года. Эксперты отмечают, что по своим характеристикам новинка максимально приближена к спортивным автомобилям. Автомобиль оснастят автоматической коробкой передач, полноприводной системой и технологией M-Performance, указывает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #цена #кроссовер #nissan #murano 2018
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