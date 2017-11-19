Москва, 19 ноября. Цены на бензин в 2018-м году в России могут превысить отметку 50 рублей. Такого мнения придерживаются эксперты рынка.

Ожидается, что стоимость бензина АИ-95 составит 53,35 рублей за литр. Цена АИ-92 закрепится на отметке 51,85 рублей за литр, прогнозируют эксперты.

Что касается дизельного топлива, то его предполагаемая цена составит 53,15 рублей за литр, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о резком подорожании стоимости бензина на Украине.