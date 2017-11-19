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Экономика
Цены на бензин в России в 2018-м году могут превысить 50 рублей — эксперты
Экономика
Цены на бензин в России в 2018-м году могут превысить 50 рублей — эксперты
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    Цены на бензин в России в 2018-м году могут превысить 50 рублей — эксперты

    22:51  19 Ноября 2017
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    Цены на бензин в России в 2018-м году могут превысить 50 рублей — эксперты

    Москва, 19 ноября. Цены на бензин в 2018-м году в России могут превысить отметку 50 рублей. Такого мнения придерживаются эксперты рынка.

    Ожидается, что стоимость бензина АИ-95 составит 53,35 рублей за литр. Цена АИ-92 закрепится на отметке 51,85 рублей за литр, прогнозируют эксперты.

    Что касается дизельного топлива, то его предполагаемая цена составит 53,15 рублей за литр, пишет ТАСС.

    Ранее сообщалось о резком подорожании стоимости бензина на Украине.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #цена #бензин #стоимость #дизель
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