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Спортивный седан BMW M850i поступит в продажу в 2018 году
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    Спортивный седан BMW M850i поступит в продажу в 2018 году

    22:29  19 Ноября 2017
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    Спортивный седан BMW M850i поступит в продажу в 2018 году

    Мюнхен, 19 ноября. Спортивный седан M850i от немецкой автомобилестроительной компании BMW поступит в продажу в 2018-м году. Об этом сообщает ТАСС.

    Ожидается, что BMW M8 презентуют уже в марте на автосалоне в Женеве. Баварские конструкторы стремились максимально приблизить новый седан к спортивным автомобилям. Предельная мощность 4,4-литрового силового агрегата с турбиной составит 500 лошадиных сил.

    В 2018-м году увидят свет промежуточная модель между BMW 850i и BMW M8. Автолюбителям предложена автоматическая коробка передач, полноприводная система и технология M-Performance, отмечает ТАСС.

    Спортивный седан BMW M850i поступит в продажу в 2018 году

    Ранее Газета.ru сообщала, что автомобиль Маршала Жукова выставлен на продажу за 45 млн рублей. Объявление выставлено на сайте Avito. Продавец заявил о готовности представить документы, подтверждающие связь автомобиля с Маршалом Победы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #седан #bmv #спортивній седан #bmw m8
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