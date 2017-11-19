Спортивный седан BMW M850i поступит в продажу в 2018 году

Мюнхен, 19 ноября. Спортивный седан M850i от немецкой автомобилестроительной компании BMW поступит в продажу в 2018-м году. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что BMW M8 презентуют уже в марте на автосалоне в Женеве. Баварские конструкторы стремились максимально приблизить новый седан к спортивным автомобилям. Предельная мощность 4,4-литрового силового агрегата с турбиной составит 500 лошадиных сил.

В 2018-м году увидят свет промежуточная модель между BMW 850i и BMW M8. Автолюбителям предложена автоматическая коробка передач, полноприводная система и технология M-Performance, отмечает ТАСС.

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