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Экономика
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Политика
«А раньше где была?»: Пушков отчитал ОБСЕ за критику законов о СМИ-иноагентах
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    «А раньше где была?»: Пушков отчитал ОБСЕ за критику законов о СМИ-иноагентах

    22:28  19 Ноября 2017
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    «А раньше где была?»: Пушков отчитал ОБСЕ за критику законов о СМИ-иноагентах

    Москва, 19 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал действия представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые призвали Вашингтон и Москву отказаться от требования регистрировать СМИ в качестве иноагентов.

    «Когда США принуждали RT к регистрации иноагентом, ОБСЕ молчала. Когда же Россия решила дать этот статус СМИ США, очнулась. А раньше где была?» — отметил российский сенатор.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе изучает требования министерства юстиции Соединенных Штатов Америки к телеканалу RT.

    Непосредственно представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир считает процедуры регистрации средств массовой информации в качестве иностранных агентов опасной практикой.

    Автор: Алексей Громов
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    #обсе #пушков
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