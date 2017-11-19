«А раньше где была?»: Пушков отчитал ОБСЕ за критику законов о СМИ-иноагентах

Москва, 19 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал действия представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые призвали Вашингтон и Москву отказаться от требования регистрировать СМИ в качестве иноагентов.

«Когда США принуждали RT к регистрации иноагентом, ОБСЕ молчала. Когда же Россия решила дать этот статус СМИ США, очнулась. А раньше где была?» — отметил российский сенатор.

Когда США принуждали RT к регистрации иноагентом, ОБСЕ молчала. Когда же Россия решила дать этот статус СМИ США,очнулась. А раньше где была? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 19, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе изучает требования министерства юстиции Соединенных Штатов Америки к телеканалу RT.

Непосредственно представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир считает процедуры регистрации средств массовой информации в качестве иностранных агентов опасной практикой.