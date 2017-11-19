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Ученые предупреждают об угрозе гибели Земли от столкновения с астероидом Апофис
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    Ученые предупреждают об угрозе гибели Земли от столкновения с астероидом Апофис

    22:09  19 Ноября 2017
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    Ученые предупреждают об угрозе гибели Земли от столкновения с астероидом Апофис

    Вашингтон, 19 ноября. Специалисты NASA предупреждают об угрозе гибели Земли в результате столкновения с астероидом Апофис. Об этом сообщают СМИ.

    По данным ученых, небесное тело может упасть на нашу планету в 2029-м или 2036-м годах. Масса астероида составляет 18 млн тонн. В его составе скальная порода, лед и пыль.

    Специалисты подсчитали, что падение Апофиса не Землю будет равным 880 Мт в тротиловом эквиваленте. Если все живое не погибнет непосредственно от удара, на планете начнутся мощные цунами, которые все равно приведут к гибели Земли, - добавили ученые.

    Следует отметить, что об угрозе столкновения с астероидом Апофис ученые говорят не впервые. В частности, эксперты НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория» ранее уже предупреждали об угрозе, исходящей от этого небесного тела, напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #земля #астероид #конец света #апофис
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