Ученые предупреждают об угрозе гибели Земли от столкновения с астероидом Апофис

Вашингтон, 19 ноября. Специалисты NASA предупреждают об угрозе гибели Земли в результате столкновения с астероидом Апофис. Об этом сообщают СМИ.

По данным ученых, небесное тело может упасть на нашу планету в 2029-м или 2036-м годах. Масса астероида составляет 18 млн тонн. В его составе скальная порода, лед и пыль.

Специалисты подсчитали, что падение Апофиса не Землю будет равным 880 Мт в тротиловом эквиваленте. Если все живое не погибнет непосредственно от удара, на планете начнутся мощные цунами, которые все равно приведут к гибели Земли, - добавили ученые.

Следует отметить, что об угрозе столкновения с астероидом Апофис ученые говорят не впервые. В частности, эксперты НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория» ранее уже предупреждали об угрозе, исходящей от этого небесного тела, напоминает Газета.ru.