Президент Зимбабве согласился уйти в отставку — СМИ

Харере, 19 ноября. Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку. Об этом журналистам сообщил в воскресенье источник, знакомый с ходом переговоров.

Как передает агентство Reuters, политик планирует в ближайшее время обратиться к народу с официальным заявлением. Согласно предварительной информации, к зданию правительства страны уже был переброшен спецфургон государственной телевещательной компании ZBC.

BREAKING: Zimbabwe's Mugabe has agreed to stand down and is working with military on resignation statement - source pic.twitter.com/ypoVFehrYI — Reuters World (@ReutersWorld) November 19, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF) потребовала от президента Зимбабве Роберта Мугабе (он находится под домашним арестом) сложить полномочия. В том случае, если политик откажется уходить в отставку, будет инициирована процедура импичмента.