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Президент Зимбабве согласился уйти в отставку — СМИ
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    Президент Зимбабве согласился уйти в отставку — СМИ

    22:05  19 Ноября 2017
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    Президент Зимбабве согласился уйти в отставку — СМИ

    Харере, 19 ноября. Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку. Об этом журналистам сообщил в воскресенье источник, знакомый с ходом переговоров.

    Как передает агентство Reuters, политик планирует в ближайшее время обратиться к народу с официальным заявлением. Согласно предварительной информации, к зданию правительства страны уже был переброшен спецфургон государственной телевещательной компании ZBC.

    Напомним, ранее стало известно о том, что правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF) потребовала от президента Зимбабве Роберта Мугабе (он находится под домашним арестом) сложить полномочия. В том случае, если политик откажется уходить в отставку, будет инициирована процедура импичмента.

    Автор: Алексей Громов
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