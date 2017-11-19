Израильский танк вновь сделал предупредительный выстрел в сторону армии Сирии

Иерусалим, 19 октября. Израильские военные во второй раз за последние два дня сделали предупредительный выстрел из танка в сторону позиций правительственной армии Сирийской Арабской Республики.

Недовольство Израиля связано с тем фактом, что сирийские военнослужащие ведут строительные работы в районе населенного пункта Хадер. Однако израильская сторона считает действия Дамаска нарушением соглашения о прекращении огня от 1974 года.

«Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин. В ответ Армия обороны Израиля произвела в направлении этого района предупредительный выстрел, использовав танк», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, 18 ноября стало известно о том, что израильский танк сделал предупредительный выстрел в сторону сирийской армии в демилитаризованной зоне между Израилем и Сирией.