Сирия, 20 ноября. САА и ее союзники завершили зачистку города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре. ИГИЛовцы предприняли попытку перебраться на территорию Ирака из Сирии. Боевики «Нусры»*** потеряли две деревни северо-восточнее Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в южной части Алеппо; оказали поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили столкновения с боевиками в Восточной Гуте; понесли потери в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; уничтожили нескольких высокопоставленных боевиков в Хаме; освободили две деревни к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: эвакуирует высокопоставленных членов группировки из окрестностей Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре; пытается проникнуть на территорию Ирака из Сирии

Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила перестрелки с курдами на севере Алеппо; получила турецкое оборудование для разминирования города Аль-Баб в Алеппо; уничтожила укрепления курдов на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась союзника и утратила три населенных пункта на юго-западе провинции Дамаск; обстреляла жилой район в городе Дамаск; организовала взрыв в курдском кантоне Африн в Алеппо; подверглась нападению неизвестных на юге Идлиба; противостояла САА в южной части провинции Алеппо; захватила рынок в городе Саракиб к юго-востоку от Идлиба.

«Ахрар Аш-Шам»: утратила командный пункт в районе деревни Хараста на северо-востоке Дамаска.

Курды: обстреляли город Абу Хаммам на шоссе Дейр-эз-Зор — Абу Кемаль, есть жертвы среди мирного населения; задержали мирных жителей в деревне Шинан юго-восточнее Дейр-эз-Зора; захватили населенный пункт Дибан в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты на протяжении всего дня фиксировались вооруженные столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и подразделениями САР. Боевики союзных антиправительственных группировок вновь открыли огонь по жилым домам в столице, в результате чего несколько мирных граждан получили тяжелые ранения. Кроме того, боевики провели новую атаку на позиции армии САР вблизи населенного пункта Хараста. Однако преуспеть на данном направлении радикалам не удалось. Более того, в ходе ответного наступления САА отбили у исламистов «Ахрар Аш-Шам» один из КПП, передавал военный источник в сети Twitter (leithfadel).

В юго-западной части региона исламисты также потерпели поражение. Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1), правительственные силы отбили у боевиков «Тахрир Аш-Шам» поселения Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир, находящиеся вблизи Бейт Джинна. Одно из оппозиционных формирований — бригада «Фадж Аль-Харамон» — вышло из состава альянса и вступило в ряды Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Алеппо

В первой половине дня на подконтрольных курдам территориях на севере Алеппо прогремел взрыв. Это привело к гибели нескольких местных жителей. Как передавало новостное агентство Al Manar News, виновниками инцидента являются радикалы «Джебхат Ан-Нусры», базирующиеся в соседней провинции Идлиб. В качестве ответных действий курдские отряды провели обстрел опорных пунктов Сирийской свободной армии (ССА) на северных окраинах Идлиба. О нанесенном боевикам уроне все еще не сообщалось. Однако позже последовали ракетные обстрелы со стороны протурецких исламистов, в результате которых, как сообщал Twitter-канал (QalaatAlMudiq), была разрушены часть укреплений курдов.

Стало известно, что в город Аль-Баб была доставлена турецкая военная техника для проведения работ по разминированию, сообщал информационный портал SMART News Agency. Напомним, город долгое время находился под контролем террористов «Исламского государства»1, которые установили множество СВУ перед тем как сдать позиции.

По информации военного источника в сети Telegram (NRVR11), к югу от столицы провинции фиксировались перестрелки между силами САР и исламистами «Джебхат Ан-Нусры». Поддержку САА оказывали российские военные самолеты. О потерях сторон не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

в минувшие сутки курдам удалось немного продвинуться на левом берегу Евфрата и захватить населенный пункт Дибан, уничтожив при этом заминированный автомобиль террористов «Исламского государства». Позже Демократическая армия Сирии (SDF) попыталась выбить радикалов «Исламского государства» из населенных пунктов Абу Хаммам и Джарди Аль-Гарби неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар. Несколько раз города подвергались мощным артиллерийским ударам, в результате чего несколько гражданских лиц были убиты, сообщал новостной портал Al Manar News. Также курдские отряды начали проводить обыски и аресты в деревне Шинан, захваченной ранее. По обвинению в связях с ИГИЛ1 были задержаны несколько мирных жителей. Однако согласно данным местных активистов, подозреваемые оказались за решеткой, поскольку не поддерживали действия курдских сил в провинции Дейр-эз-Зор.

Между тем армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов продолжила зачищать территории в предместьях города Абу Кемаль, расположенного вблизи границы с Ираком. Как передавал Twitter-канал (IvanSidorenko1), в результате столкновений несколько проасадовских солдат погибли или получили ранения, однако к вечеру зачистку города удалось завершить. Кроме того, сообщалось, что поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата перешло под контроль САА.

ИГИЛовцы продолжили эвакуировать своих главарей из района Абу Кемаля. Были вывезены террористы Абу Хасан Аль-Ираки, Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари, занимающие крупные посты. Об этом сообщал военный источник в сети Telegram (hosienmortadapressnew).

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, под контролем которой находятся практически все крупнейшие города провинции, продолжила терроризировать мирное население Идлиба. В первой половине дня появилась информация о том, что жители населенного пункта Джиср Аш-Шугур остались без воды, поскольку из-за нехватки топлива перестала функционировать водопроводная станция. Исламисты разграбили районы города для того чтобы обеспечить свои отряды. Позже радикалы спровоцировали столкновения с населением города Саракиб и захватили территорию продовольственного рынка, о чем сообщало информационное агентство Al Manar News.

На юге региона группа боевиков подверглась нападению неизвестных на трассе Кафранбель — Хазарин. Были ли это террористы «спящей ячейки» «Исламского государства», протестующие местные жители или члены «Ахрар аш-Шам» до сих пор неясно. Однако по данным военных источников AMN, в результате атаки несколько исламистов были ликвидированы.

Провинция Хама

Новостной портал Al Manar News опубликовал более точные сведения о результатах столкновений между силами САА с одной стороны и отрядами «Джебхат Ан-Нусры» и ее союзников с другой в районе населенных пунктов Харран и Хардана, освобожденных армией САР в субботу. Сообщалось, что в боях были уничтожены главари «Исламского движения Восточного Туркестана» и Сирийской свободной армии (ССА). Во второй половине дня под контроль правительственных подразделений перешли деревни Шухейтар и Аль-Балиль, расположенные к северо-востоку от Хамы. Значительную поддержку САА оказали военные самолеты ВКС РФ. Оппозиционные СМИ утверждали, что сирийские войска понесли потери в живой силе, однако данная информация не подтвердилась.

Ирак

Террористы «Исламского государства», базировавшиеся в районе сирийско-турецкой границы на территории САР, предприняли попытку пробраться в Ирак в подконтрольные проправительственным силам «Хашд Аш-Шааби» районы. Тем не менее пройти незамеченными радикалам не удалось. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (hosienmortadapressnew), ополченцы открыли огонь по боевикам.

Тем временем ВС Ирака объявили о начале новой военной операции по уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Дияла в районе населенного пункта Аль-Микдадия. Об итогах проведенной работы пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)