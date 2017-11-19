Вашингтон и Амман заинтересованы в поддержании зоны деэскалации на юге Сирии — госдеп США

Вашингтон, 19 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой аль-Сафади. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

В рамках диалога стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

«Обсудили... заинтересованность наших стран в поддержании зоны деэскалации на юге Сирии, поддержку предстоящих политических переговоров по Сирии под эгидой ООН в Женеве, а также важность решения гуманитарных проблем в Сирии», — указано в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская сторона планирует сотрудничать с Российской Федерацией в сфере создания новых зон деэскалации в САР.