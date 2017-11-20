Сирия, 20 ноября. Турция стягивает войска ближе к Африну, пока боевики ССА** обстреливают позиции SDF**** к северу от Алеппо. Главари ИГ1 ищут новые источники финансирования. «Джебхат ан-Нусра»1*** вербует боевиков из других группировок в связи с нехваткой сил на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под угрозой контратак террористов ИГ между Дейр-эз-Зором и Абу Кемалем справа от Евфрата; продолжают наступать на «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы при поддержке российских ВКС.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): ищет новые источники финансирования; ведет переговоры с представителями США о частичном вступлении в состав SDF в провинции Дейр-эз-Зор.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): захватила в плен нескольких иранских бойцов-шиитов на юге провинции Алеппо; вербует новых боевиков из-за нехватки сил в боях с САА на северо-востоке от Хамы; планирует атаку смертника недалеко от города Рахаджан.

Курды: опасаются скорого начала операции армии Турции в районе кантона Африн; потеряли часть оборонительных сооружений на севере от Алеппо в ходе обстрелов ССА.

Провинция Алеппо

Как передает курдский портал ANF News, Турция продолжает стягивать войска к северо-западной границе Сирии ближе к району вокруг города Африн, подконтрольному Отрядам народной самообороны (YPG). Зафиксировано, что на восток приграничной турецкой провинции Хатай были передислоцированы новые подразделения армии Турции. Предполагается, что Анкара в настоящее время уже завершает подготовку к полномасштабной антикурдской операции и может ввести силы в подконтрольные курдам районы сирийской провинции Алеппо уже в конце этого месяца.

Между тем союзные Турции боевики-оппозиционеры Сирийской свободной армии (ССА) ведут обстрелы позиций курдских сил на линии фронта вблизи города Минак на севере от Алеппо. По информации военного источника в сети Twitter (@badly_xeroxed), в ходе серии мощных ударов была разрушена часть фортификационных сооружений Сирийских демократических сил (SDF) в этом районе.

На юге провинции, как утверждает подконтрольный террористам «Джебхат ан-Нусры» Twitter-канал (@AEJKhalil), тем временем вспыхнули бои между отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам» и подразделениями проправительственных иранских формирований. По данным источника, боевики смогли отразить атаку проасадовских сил на свои позиции близ деревни Аль-Рашидия недалеко от города Ханассер. При этом несколько бойцов были захвачены радикалами в плен. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Хомс

Специальные силы коалиции США и подконтрольные им боевики вооруженной группировки «Магавир ат-Таура» отбили нападение отрядов «Исламского государства»1 недалеко от населенного пункта Ат-Танф у южной границы Сирии, утверждает Twitter-канал (@airwars). Согласно его сведениям, проамериканские силы уничтожили девять террористов и отбили часть их оружия. Подконтрольные ИГИЛ источники также сообщают об атаке в этом районе, отмечая при этом, что Соединенные Штаты и их союзники не понесли никаких потерь. Кроме того, по данным террористов, им удалось подойти к анклаву сил США вдоль иракской границы к западу от Абу Кемаля, которую, однако, полностью контролируют военнослужащие САА. Местные активисты уверены, что никакой атаки не было: на самом деле американские спецслужбы просто перебросили часть отрядов ИГ из окрестностей освобожденного Абу Кемаля на юг Хомса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации закрытых каналов «Исламского государства» в сети Telegram, в населенном пункте Аль-Кишма, находящемся на левом берегу Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, прошла встреча главарей террористической группировки. На ней обсуждались планы, связанные с контрнаступательными действиями боевиков против Сирийской арабской армии (САА). В частности, полевые командиры ИГ планируют ударить по путям поставок войск САР на западном побережье реки между Дейр-эз-Зором и Абу Кемалем.

Местный портал DeirEzzor24 между тем сообщает, что боевой дух в рядах ИГИЛ находится на рекордно низком уровне. Наибольшую боеготовность демонстрируют лишь так называемые «идейные» боевики, зомбированные псевдоидеологией террористической организации. Большинство же исламистов продолжают вести боевые действия лишь ради материального вознаграждения, с которым у лидеров, тем не менее, наметились серьезные проблемы. В настоящее время главари спешно ищут новые источники финансирования.

Представители спецслужб США, действующие на юге региона, продолжают вести переговоры с террористами ИГ о вступлении отрядов боевиков в «Демократическую армию», состоящую большей частью из курдов, передает в Twitter (@NatDefFor) военный источник. Это позволит Соединенным Штатам создать на восточном берегу Евфрата значительную по численности подконтрольную группировку и затем захватить Абу Кемаль, полностью освобожденный накануне сирийской армией под прикрытием ВКС РФ, и ряд крупных месторождений нефти и газа. Предполагается, что к проамериканским силам в этом районе могут присоединиться боевики формирования «Джейш Усуд аш-Шаркия», дислоцирующиеся в настоящий момент на юге соседней провинции Хомс в районе пограничного КПП «Ат-Танф».

Провинция Хама

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» предпринимают все возможные меры для того, чтобы сдержать наступление правительственной армии САР и российской авиационной группировки на северо-востоке Хамы и не дать им войти на территорию провинции Идлиб. Однако в настоящий момент затруднена переброска дополнительных отрядов боевиков в район ожесточенного противостояния, поскольку на юге Алеппо и на севере Идлиба все еще отмечается напряженная ситуация в связи с вооруженным конфликтом с протурецкими формированиями «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам». Поэтому, как передает портал Hama Media Center, лидеры с связи с острой нехваткой живой силы активизировали работу по вербовке в свои ряды тех боевиков, которые вышли из других антиправительственных вооруженных группировок.

По данным закрытых Telegram-каналов «Ан-Нусры», боевики намерены задействовать смертника на заминированном автомобиле в районе деревни Сахра у линии соприкосновения с военнослужащими САА. Также террористы укрепляют оборонительные сооружения к западу от города Рахаджан с целью не допустить дальнейшего продвижения правительственных войск САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)