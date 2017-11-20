Битва за Одессу: как радикалы Горсад защищали

В Одессе накаляется противостояние между городскими властями и конкурирующими кружками по бизнес-интересам. Последние опираются на радикальные группировки «патриотического» толка. «Активисты» трудятся без устали. В пятницу неплохо размялись на Константине Райкине, сорвав концерт руководителя московского «Сатирикона».

Украинские националисты сорвали концерт Райкина в Одессе https://t.co/UWyvX0OQTj. А зачем он к фашистам поехал? И он въездной? — Ирина Романова (@contact42530360) November 17, 2017

Это событие трудно назвать сенсационным. Так уж повелось после «революции достоинства», что некая группа агрессивных молодых людей решает, кому можно выступать в Одессе, а кому — нельзя. Так было, например, со Светланой Лободой.

Стерненко: Отмененный концерт Лободы в Одессе был ее последним выступлением в Украине



О #деньукраины #свежиеновости https://t.co/oPH0PTwI81 pic.twitter.com/h62qXG246j — День Украины (@DayUkraine) June 7, 2017

Не сумела выступить в родном городе и Нонна Гришаева с «Варшавской мелодией».

Едва успев выспаться, «патриоты» отправились на новый бой — спасать исторический центр Одессы. Активисты организаций «Правый сектор»1 (запрещена в РФ), ВО «Свобода», «Демальянс» и батальона «Национальный корпус» вышли на борьбу за Летний театр Городского сада от застройки.

Нужно заметить, что недовольство судьбой Летнего театра выражали и мирные горожане. До пришествия «патриотов» акция протекала в цивилизованном русле.

Но с приходом «тяжелой артиллерии» началось силовое противостояние с правоохранителями. Полицейские дрались без огонька в глазах, и «активисты» в очередной раз взяли верх.

Согласно последним данным, повреждения в стычках получили 20 правоохранителей. Руководитель местной полиции Дмитрий Головин получил серьезную травму головы в результате попадания булыжника.

«Во время акции граждан «Летний театр наш», проходившей сегодня (18 ноября — Ред.) в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно–мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения», — cообщил «Таймер» со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

Ни один патриот не пострадал.

В своем заявлении полицейские назвали ситуацию «контролируемой», добавив, что массовые беспорядки удалось предотвратить. Но эта ремарка выглядит сомнительно, о чем свидетельствуют многочисленные видеоматериалы с места событий.

Следует отметить, что мирные участники протеста стремились максимально дистанцироваться от провокационных действий националистов. Но увы, случилось то, что случилось.

Очевидно также, что столкновения в Горсаду стали далеко не последним эпизодом в конфликте городских властей и «активистов», генеральной задачей которых является свержение законной власти в городе.

В этих стремлениях адепты «Евромайдана» не брезгуют никакими методами. Например, гибель детей в лагере «Виктория» была использована для организации массовых беспорядков, деструктивных и насильственных протестов.

Митинг на Думской площади Одессы в связи с пожаром в детском лагере "Виктория" перерос в "штурм" мэрии. Скоро на сайте. pic.twitter.com/qpBR2Sh60C — Пятый канал Новости (@5tv) September 16, 2017

К сожалению, перед лицом радикалов украинские правоохранители зачастую беспомощны. После чудовищной дискредитации силовых структур в ходе «революции достоинства» новым киевским властям так и не удалось восстановить авторитет силовиков.

Утрата украинским государством монополии на насилие раз за разом оборачивается анархией и кровопролитием. Экономическая блокада Донбасса, прорыв украинской границы сторонниками Саакашвили — лишь самые яркие примеры.

В Одессе никогда не забудут страшные события 2 мая 2014-го года, когда в самом центре города десятки мирных жителей были убиты неонацистами.

Фотофакт: одесситы помнят, Одесса не забудет трагедию 2 мая #фото https://t.co/ufZ28x948c — Новости Одессы (@newsodessa1) October 23, 2017

Столкновения в Горсаду — тревожный звонок. Городским властям, силовым структурам и простым горожанам нужно приложить большие усилия, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития.

Агрессия и безнаказанность радикалов остается одной из главных угроз существования украинской государственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.