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Украина
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Украина
Битва за Одессу: как радикалы Горсад защищали
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    Битва за Одессу: как радикалы Горсад защищали

    10:00  20 Ноября 2017
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    Битва за Одессу: как радикалы Горсад защищали

    В Одессе накаляется противостояние между городскими властями и конкурирующими кружками по бизнес-интересам. Последние опираются на радикальные группировки «патриотического» толка. «Активисты» трудятся без устали. В пятницу неплохо размялись на Константине Райкине, сорвав концерт руководителя московского «Сатирикона».

    Это событие трудно назвать сенсационным. Так уж повелось после «революции достоинства», что некая группа агрессивных молодых людей решает, кому можно выступать в Одессе, а кому — нельзя. Так было, например, со Светланой Лободой.

    Не сумела выступить в родном городе и Нонна Гришаева с «Варшавской мелодией».

    Едва успев выспаться, «патриоты» отправились на новый бой — спасать исторический центр Одессы. Активисты организаций «Правый сектор»1 (запрещена в РФ), ВО «Свобода», «Демальянс» и батальона «Национальный корпус» вышли на борьбу за Летний театр Городского сада от застройки.

    Нужно заметить, что недовольство судьбой Летнего театра выражали и мирные горожане. До пришествия «патриотов» акция протекала в цивилизованном русле.

    Но с приходом «тяжелой артиллерии» началось силовое противостояние с правоохранителями. Полицейские дрались без огонька в глазах, и «активисты» в очередной раз взяли верх.

    Согласно последним данным, повреждения в стычках получили 20 правоохранителей. Руководитель местной полиции Дмитрий Головин получил серьезную травму головы в результате попадания булыжника.

    «Во время акции граждан «Летний театр наш», проходившей сегодня (18 ноября — Ред.) в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно–мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения», — cообщил «Таймер» со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

    Ни один патриот не пострадал.

    В своем заявлении полицейские назвали ситуацию «контролируемой», добавив, что массовые беспорядки удалось предотвратить. Но эта ремарка выглядит сомнительно, о чем свидетельствуют многочисленные видеоматериалы с места событий.

    Следует отметить, что мирные участники протеста стремились максимально дистанцироваться от провокационных действий националистов. Но увы, случилось то, что случилось.

    Битва за Одессу: как радикалы Горсад защищали

    Очевидно также, что столкновения в Горсаду стали далеко не последним эпизодом в конфликте городских властей и «активистов», генеральной задачей которых является свержение законной власти в городе.

    В этих стремлениях адепты «Евромайдана» не брезгуют никакими методами. Например, гибель детей в лагере «Виктория» была использована для организации массовых беспорядков, деструктивных и насильственных протестов.

    К сожалению, перед лицом радикалов украинские правоохранители зачастую беспомощны. После чудовищной дискредитации силовых структур в ходе «революции достоинства» новым киевским властям так и не удалось восстановить авторитет силовиков.

    Утрата украинским государством монополии на насилие раз за разом оборачивается анархией и кровопролитием. Экономическая блокада Донбасса, прорыв украинской границы сторонниками Саакашвили — лишь самые яркие примеры.

    В Одессе никогда не забудут страшные события 2 мая 2014-го года, когда в самом центре города десятки мирных жителей были убиты неонацистами.

    Столкновения в Горсаду — тревожный звонок. Городским властям, силовым структурам и простым горожанам нужно приложить большие усилия, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития.

    Агрессия и безнаказанность радикалов остается одной из главных угроз существования украинской государственности.

    Битва за Одессу: как радикалы Горсад защищали

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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