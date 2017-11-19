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Эксперт прокомментировал заявления Порошенко о «космической» Украине
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    Эксперт прокомментировал заявления Порошенко о «космической» Украине

    20:33  19 Ноября 2017
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    Эксперт прокомментировал заявления Порошенко о «космической» Украине

    Киев, 19 ноября. Украина является «комической державой» только формально. Об этом заявил журналистам член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, который прокомментировал последние заявления украинского президента Петра Порошенко.

    По словам эксперта, космическая программа Киева базируется на наследии Советского Союза.

    «С момента его распада она только теряла. Нынешняя космонавтика Украины — это бледная тень того, что было в 1991 году. Единственное будущее у украинского космоса могло быть только в тесной координации с российскими космическими программами», — цитирует его слова RT.

    Как подчеркнул Ионин с 1992 года Украина пыталась ориентироваться на США и Евросоюз, которые не заинтересованы в существовании украинской космической промышленности .

    «Поэтому Украина является «космической державой», но только формально», — резюмировал он.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна успешно подтверждает свои «позиции космической державы».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #космос
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