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Пражский град подтвердил встречу Путина и Земана 21 ноября
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    Пражский град подтвердил встречу Путина и Земана 21 ноября

    22:00  19 Ноября 2017
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    Пражский град подтвердил встречу Путина и Земана 21 ноября

    Москва, 19 ноября. Президент Чехии Милош Земан встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Пражского града.

    Земан вместе с супругой Иваной Земановой прилетит в Сочи 20 ноября в рамках официального визита в Россию, который продлится до 24 ноября.

    «На другой день состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

    22 ноября в Москве Земан встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Также в рамках визита чешский лидер будет присутствовать на открытии двух форумов предпринимателей России и Чехии — в Москве и в Екатеринбурге, встретится с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным и посетит производственные корпуса компании UZGA, Aircraft Industries, которая выпускает чешские самолеты L-410.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #земан
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