Пражский град подтвердил встречу Путина и Земана 21 ноября

Москва, 19 ноября. Президент Чехии Милош Земан встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Пражского града.

Земан вместе с супругой Иваной Земановой прилетит в Сочи 20 ноября в рамках официального визита в Россию, который продлится до 24 ноября.

«На другой день состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

22 ноября в Москве Земан встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Также в рамках визита чешский лидер будет присутствовать на открытии двух форумов предпринимателей России и Чехии — в Москве и в Екатеринбурге, встретится с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным и посетит производственные корпуса компании UZGA, Aircraft Industries, которая выпускает чешские самолеты L-410.