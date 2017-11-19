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Внешняя политика Ирана толкает Ближний Восток в пропасть – генсек ЛАГ
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    Внешняя политика Ирана толкает Ближний Восток в пропасть – генсек ЛАГ

    20:48  19 Ноября 2017
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    Внешняя политика Ирана толкает Ближний Восток в пропасть – генсек ЛАГ

    Каир, 19 октября. Внешняя политика Тегерана толкает Ближний Восток в пропасть. Об этом генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил в своем выступлении на экстренном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЛАГ, которое посвящено противодействию «вмешательству» иранской стороны в региональные дела.

    «Политика Ирана переходит всякие границы и толкает весь регион в пропасть… Вмешательство Ирана — основная причина нестабильности в Йемене», — отметил политик.

    Заседание проводится по инициативе Саудовской Аравии. По его итогам может быть принято обращение Лиги к Организации Объединенных Наций (ООН).

    Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на то, что источником нестабильности на Ближнем Востоке является Саудовская Аравия.

    Автор: Алексей Громов
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    #иран #лаг
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