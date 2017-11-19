Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана

Тегеран, 19 ноября. Иранская сторона по-прежнему заинтересована в совместной работе с Москвой и Анкарой по урегулированию военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Работаем с турецкими и российскими партнерами над укреплением перемирия, которого мы достигли в Сирии, а также над подготовкой к всеобъемлющему диалогу между сирийцами», — подчеркнул дипломат.

Он также прокомментировал обвинения со стороны Эр-Рияда, который обвиняет Тегеран в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

«Ирония заключается в том, что Саудовская Аравия, которая обвиняет Иран в дестабилизации, сама подпитывает террористов, ведет войну с Йеменом, поддерживает блокаду Катара и разжигает кризис в Ливане», — отметил Мохаммад Джавад Зариф.

Working with Turkish & Russian counterparts to build on ceasefire we achieved in Syria & preparing for inclusive dialog among Syrians. Irony is KSA accuses Iran of destabilization, while itself fuels terrorists, wages war on Yemen, blockades Qatar & foments crisis in Lebanon. — Javad Zarif (@JZarif) November 19, 2017

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что российская сторона постоянно контактирует с Ираном и Турцией по вопросу взаимодействия в зонах деэскалации в Сирии.