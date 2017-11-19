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Политика
Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана
Политика
Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана
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    Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана

    20:01  19 Ноября 2017
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    Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана

    Тегеран, 19 ноября. Иранская сторона по-прежнему заинтересована в совместной работе с Москвой и Анкарой по урегулированию военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

    «Работаем с турецкими и российскими партнерами над укреплением перемирия, которого мы достигли в Сирии, а также над подготовкой к всеобъемлющему диалогу между сирийцами», — подчеркнул дипломат.

    Он также прокомментировал обвинения со стороны Эр-Рияда, который обвиняет Тегеран в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    «Ирония заключается в том, что Саудовская Аравия, которая обвиняет Иран в дестабилизации, сама подпитывает террористов, ведет войну с Йеменом, поддерживает блокаду Катара и разжигает кризис в Ливане», — отметил Мохаммад Джавад Зариф.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что российская сторона постоянно контактирует с Ираном и Турцией по вопросу взаимодействия в зонах деэскалации в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #иран #рф
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