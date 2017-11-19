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Украина
Украинский радикал пообещал Порошенко печальный конец
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    Украинский радикал пообещал Порошенко печальный конец

    20:19  19 Ноября 2017
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    Украинский радикал пообещал Порошенко печальный конец

    Киев, 19 ноября. Украинский радикал Евгений Шевченко, который отправился воевать в Донбасс добровольцем, обратился к президенту страны Петру Порошенко, пообещав, что он будет осужден «на земле, которую грабил».

    Шевченко записал обращение к украинскому президенту после недавних приказов Порошенко, согласно которым СБУ якобы «похищают и допортируют» грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Националист заявил, что ему «невыразимо стыдно за президента».

    В своем обращении радикал спросил Порошенко, почему грузин не депортировали, пока они были на фронте и сражались за Иловайск, Лисичанск, Дебальцево и Широкино.

    «Не надейся, что мы тебя депортируем в Россию, ты будешь осужден на Украине… до конца своей жизни на той земле, которую грабил», — цитирует обращение Шевченко «Русская весна».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #порошенко #шевченко
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