Киев, 19 ноября. Украинский радикал Евгений Шевченко, который отправился воевать в Донбасс добровольцем, обратился к президенту страны Петру Порошенко, пообещав, что он будет осужден «на земле, которую грабил».

Шевченко записал обращение к украинскому президенту после недавних приказов Порошенко, согласно которым СБУ якобы «похищают и допортируют» грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Националист заявил, что ему «невыразимо стыдно за президента».

В своем обращении радикал спросил Порошенко, почему грузин не депортировали, пока они были на фронте и сражались за Иловайск, Лисичанск, Дебальцево и Широкино.