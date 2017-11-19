Саакашвили назвал дату «импичмента» Порошенко

Киев, 19 ноября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о подготовке «народного импичмента» президенту Украины Петру Порошенко, который якобы состоится 3 декабря.

По словам Саакашвили, Украине необходима смена власти и правительства, возглавить которое готов он сам.

«Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно», – обратился бывший одесский губернатор и президент Грузии к собравшимся на митинге у Верховной рады.

«Часом икс» для всех украинцев он назвал 3 декабря.

«Давайте организовываться, я буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций, мирно и спокойно», — заявил Саакашвили. Он пообещал представить конкретный план и кандидатов на конкретные посты.

Саакашвили также добавил, что в каждом регионе страны созданы информационные центры.

Напомним, акция в поддержку политической реформы началась у Верховной рады 17 октября. Митингующие требуют ограничить депутатскую неприкосновенность, принять закон об антикоррупционном суде и новый избирательный кодекс. Позже активисты выдвинули требование об импичменте президента Украины.