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Политика
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Украина
Саакашвили назвал дату «импичмента» Порошенко
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    Саакашвили назвал дату «импичмента» Порошенко

    19:53  19 Ноября 2017
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    Саакашвили назвал дату «импичмента» Порошенко

    Киев, 19 ноября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о подготовке «народного импичмента» президенту Украины Петру Порошенко, который якобы состоится 3 декабря.

    По словам Саакашвили, Украине необходима смена власти и правительства, возглавить которое готов он сам.

    «Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно», – обратился бывший одесский губернатор и президент Грузии к собравшимся на митинге у Верховной рады.

    «Часом икс» для всех украинцев он назвал 3 декабря.

    «Давайте организовываться, я буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций, мирно и спокойно», — заявил Саакашвили. Он пообещал представить конкретный план и кандидатов на конкретные посты.

    Саакашвили также добавил, что в каждом регионе страны созданы информационные центры.

    Напомним, акция в поддержку политической реформы началась у Верховной рады 17 октября. Митингующие требуют ограничить депутатскую неприкосновенность, принять закон об антикоррупционном суде и новый избирательный кодекс. Позже активисты выдвинули требование об импичменте президента Украины.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #порошенко #саакашвили #импичмент
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