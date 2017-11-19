Сирия, 19 ноября. Террористы ИГ1 готовят контратаки в районе города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре. Многие боевики ССА** перешли на сторону курдов в провинции Алеппо. Жители деревни Джейруд в Дамаске получили гумпомощь от Красного Полумесяца, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в районе населенных пунктов Ум Майяль и в Ар-Рахаджан в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции «Ан-Нусры»*** в северной части Хомса; закончили разминирование города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; противостоят боевикам к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: потеряло поселение Вади Али к востоку от города Абу Кемаль вблизи сирийско-иракской границы; готовит контратаки на САА в районе Абу Кемаля.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась порядка 90 боевиков, которые перешли на сторону курдов в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: сообщает о ранении одного из командиров армии САР в ходе боев в районе Восточной Гуты Дамаска; заявляет о потерях САА на юге провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Официальный Twitter-канал благотворительного движения Сирийского арабского Красного Полумесяца (SYRedCrescent) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен въезд гуманитарного конвоя в населенный пункт Джейруд к северу от Дамаска. В общей сложности в деревню прибыли 26 грузовиков, доставивших 7200 коробок с продовольствием, 300 коробок с семенами и удобрениями, 15 килограмм подгузников, 4500 одеял и 1500 матрасов. Также в состав груза вошли медицинские препараты и предметы личной гигиены.

Тем временем в районе Восточной Гуты все еще разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно заявлению оппозиционного военного источника в сети Telegram (NRVR11), в ходе столкновений в районе автопарка был ранен командир одного из отрядов спецназа 105-й бригады армии САР. Данные сведения пока уточняются.

Провинция Алеппо

Военный источник в Twitter (sayed_ridha) сообщает о том, что за последние несколько дней порядка 90 боевиков, ранее принимавших участие в антикурдской военной операции «Щит Евфрата», перешли на сторону Сирийской демократической армии**** (SDF) в городе Манбидж в северной части Алеппо. О том, что послужило тому причиной неизвестно. Ранее, напротив, поступали сообщения о бегстве курдских лидеров на территории Сирийской свободной армии (ССА). Напомним, кампания «Щит Евфрата» проводилась в провинции силами ССА при поддержке со стороны Турции. Боевики стремились оттеснить курдов от турецких границ.

Twitter-каналы (AEJKhalil) и (HalabTodayTV), связанные с антиправительственным альянсом «Тахрир Аш-Шам», сообщают, что боевики «Джебхат Ан-Нусры» убили троих военнослужащих САА в ходе вооруженного противостояния в южной части региона. Правительственные источники не подтверждали данную информацию.

Провинция Хомс

После того как северные окраины административного центра региона подверглись атаке со стороны боевиков «Джебхат Ан-Нусры», артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает наносить удары по опорным пунктам исламистов на севере провинции. Об этом сообщает Twitter-канал (SyriaRevoluti).Напомним, в результате обстрела, проведенного исламистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», погибли не менее семи мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает военный источник в социальной сети Twitter (Y.MIG29), правительственные подразделения и союзные им проасадовские ополченческие отряды завершили обыски в городе Абу Кемаль, уничтожив оставшихся террористов «Исламского государства»1 и обезвредив мины и СВУ, установленные на городских улицах. Войска Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием российской авиации продолжают укреплять свои позиции и расширять буферную зону вокруг освобожденного Абу Кемаля. Так, в результате последних столкновений под контроль САА перешло поселение Вади Али, расположенное на левом берегу Евфрата.

Между тем Twitter-канал (QalaatAlMudiq), ссылаясь на подконтрольное ИГИЛ1 новостное агентство «Аль-Амак», сообщает о том, что террористы готовят несколько контратак на позиции армии САР к северу и к западу от пограничного города.

Провинция Хама

Информационное агентство Syrian Revolution News Network, связанное с «Джебхат Ан-Нусрой»1 утверждает, что исламистам «Хайят Тахрир Аш-Шам» удалось вернуть контроль над населенными пунктами Шухейтар и Балиль в северной части Хамы. Более того, по информации оппозиционных Twitter-каналов (QalaatAlMudiq), (watanisy) и (AEJKhalil), боевикам удалось отбить атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аль-Мустариха и уничтожить артиллерийскую установку войск САР. Тем не менее официальные СМИ сообщают о том, что вооруженные столкновения в данном районе все еще продолжаются, и данных о потерях САА в технике пока не поступало.

Тем временем российские военные самолеты продолжили проводить боевые вылеты в окрестностях населенных пунктов Ум Майяль и Ар-Рахаджан. О нанесенном радикалам уроне источник в Twitter (B_ALHAMAWI) не сообщает.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria News сообщает о том, что в результате взрыва мины, установленной террористами «Исламского государства» в одном из жилых домов в городе Рава, были убиты один иракский офицер и три солдата. Напомним, несколькими днями ранее населенный пункт перешел под контроль вооруженных сил Ирака, однако саперы правительственных подразделений пока не успели провести полное разминирование освобожденных территорий.

Между тем жители города Аль-Халидия, расположенного в провинции Аль-Анбар, начинают возвращаться в свои дома после зачистки населенного пункта от ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)