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Пьяный житель Рязани набросился на врача травмпункта
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    Пьяный житель Рязани набросился на врача травмпункта

    19:36  19 Ноября 2017
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    Пьяный житель Рязани набросился на врача травмпункта

    Рязань, 19 ноября. Пьяный житель Рязани набросился на врача-травматолога одной из городских поликлиник. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту нападения проводится проверка.

    По данным следствия, в травмпункт за помощью обратилась пациентка, которую врач принял решение отправить на скорой в специализированное медучреждение. Спутник женщины начал угрожать травматологу, набросился на него и повалил на пол.

    «Усмиряли разбушевавшегося рязанца пациенты травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции», — говорится в сообщении.

    Обстоятельства инцидента устанавливают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #рязань #врач
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