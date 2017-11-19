Пьяный житель Рязани набросился на врача травмпункта

Рязань, 19 ноября. Пьяный житель Рязани набросился на врача-травматолога одной из городских поликлиник. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту нападения проводится проверка.

По данным следствия, в травмпункт за помощью обратилась пациентка, которую врач принял решение отправить на скорой в специализированное медучреждение. Спутник женщины начал угрожать травматологу, набросился на него и повалил на пол.

«Усмиряли разбушевавшегося рязанца пациенты травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.