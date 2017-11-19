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Секретная служба США задержала мужчину, который попытался проникнуть в Белый дом
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    Секретная служба США задержала мужчину, который попытался проникнуть в Белый дом

    19:40  19 Ноября 2017
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    Секретная служба США задержала мужчину, который попытался проникнуть в Белый дом

    Вашингтон, 19 ноября. Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов Америки задержали нарушителя в районе Белого дома. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители ведомства.

    Инцидент произошел у северного забора. Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина попытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов. В результате было временно перекрыто движение.

    «Человек попытался перепрыгнуть через защитный барьер для велосипедных стоек, установленный вдоль линии северного забора Белого дома. Его сразу же взяли под стражу», — указано в заявлении Секретной службы США.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пресс-служба министерства обороны Соединенных Штатов случайно разместила в официальном аккаунте Пентагона в Twitter призыв к отставке действующего главы государства Дональда Трампа.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #белый дом
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