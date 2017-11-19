Секретная служба США задержала мужчину, который попытался проникнуть в Белый дом

Вашингтон, 19 ноября. Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов Америки задержали нарушителя в районе Белого дома. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители ведомства.

Инцидент произошел у северного забора. Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина попытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов. В результате было временно перекрыто движение.

«Человек попытался перепрыгнуть через защитный барьер для велосипедных стоек, установленный вдоль линии северного забора Белого дома. Его сразу же взяли под стражу», — указано в заявлении Секретной службы США.

An individual attempted to jump the bike rack security barrier along the @WhiteHouse North Fence Line. Immediately taken into custody. — U.S. Secret Service (@SecretService) November 19, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что пресс-служба министерства обороны Соединенных Штатов случайно разместила в официальном аккаунте Пентагона в Twitter призыв к отставке действующего главы государства Дональда Трампа.